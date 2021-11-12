"Слуга народа" в понедельник рассмотрит вопрос переизбрания главы партии

По результатам съезда ожидается ряд политических заявлений и обращений.

В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга Народа".

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

Главным вопросом собрания станет переизбрание главы партии.

"По результатам съезда ожидается ряд политических заявлений и обращений", – отметила Палийчук.

Ранее сообщалось, что съезд, на котором будут выбирать нового главу партии вместо Александра Корниенко, состоится 20 или 27 ноября.

Напомним, по информации источников LB.ua, главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко намерены назначить народную депутатку Елену Шуляк. Шуляк прошла в парламент по 13-му номеру в списке. Она является заместителем главы Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Корниенко решил сложить полномочия главы политической партии "Слуга Народа". Это связано с желанием политика глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера.