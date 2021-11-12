"Наезжая" на КГГА, силовики хотели получить базу БТИ, которую могут использовать рейдеры и недружественные спецслужбы - Трепак

База содержит техническую документацию, в том числе на здания офиса Президента, Кабинета министров, СБУ , МВД , Минобороны, ГЦ разведки МО и другие режимные объекты.

Во время очередного «наезда» правоохранителей на киевские городские власти прокуратура пыталась получить доступ к уникальному архиву технической документации о недвижимом имуществе Киева . Этот архив интересует не только тех, кто стремится заработать на этой информации, но и спецслужбы недружественных государств. Об этом сообщил экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак на своей странице в Facebook.

По его словам, эти факты выяснили юристы ЮК Ad Rem Lex, которые продолжают мониторить деятельность силовиков и анализировать причины их гипертрофированного внимания к столичным властям. В частности, анализировалось сообщение СБУ о якобы причастности должностных лиц КГГА к «разворовыванию 12 млн грн., предназначавшихся на цифровую трансформацию».

«В этой истории самое интересное – ходатайство прокурора Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева о проведении обыска в помещении БТИ г. Киева . Среди прочего прокурор просил суд предоставить разрешение на получение «доступа к серверному оборудованию, на котором размещена автоматизированная база данных инвентаризационных дел КП ММР «КМ БТИ». Эта информация напрямую связана с реализацией права собственности на объекты недвижимости, функционированием городской инфраструктуры, деятельностью режимных объектов. Для многих такая информация весьма интересна и ценна. И не только в коммерческом плане. В частности, детальные технические параметры зданий органов государственной власти и других режимных объектов могут представлять интерес для спецслужб недружественных государств», - отметил Трепак.

По его словам, речь идет об уникальной для Украины программе – электронном архиве технической документации, в том числе, на здания офиса Президента, Кабинета министров, СБУ , МВД , Минобороны, ГЦ разведки МО и другие режимные объекты. А также объекты культурного наследия, жилые многоэтажки и частные дома.

«Доступ к базе данных открывает огромные возможности для совершения сделок с объектами недвижимости: отчуждения, завладения ими, изменения формы собственности и т.д. Прокурор одним махом хотел получить доступ ко всей этой информации. Спрашивается, зачем? Обуславливалось ли его стремление потребностями расследования? Что прокурор планировал делать с этой информацией? В какие руки она могла попасть? – задается вопросами Виктор Трепак.

Он отметил, что суд отказал в предоставлении доступа, указав в постановлении на безосновательность таких действий. Однако отказ суда не остановил следствие – во время обыска следователями все-таки было изъято серверное оборудование БТИ, переданное на хранение работнику КП КМР «КМ БТИ», отмечает экс-замглавы СБУ .

«В изъятии электронной информационной системы БТИ, не указанной в определении суда о проведении обыска, усматривается нарушение органом досудебного расследования закона и злоупотребления его процессуальными правами. Такая деятельность правоохранительных органов дает все больше оснований для сомнений в беспристрастности организованного силового похода на Киев , увеличивая количество вопросов к ним с точки зрения закона», - подчеркивает Виктор Трепак.

Также юристы Ad Rem Lex выяснили, что в деле фигурируют только должностные лица БТИ и частного предприятия «Лаборатория информационных технологий», а о «должностных лицах КГГА» даже упоминания нет. А «хищение 12 млн» – лишь предположение, а не доказанный факт.