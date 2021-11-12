На Донбассе погибли двое военных-десантников (обновлено)

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Попасной противник осуществил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате подрыва на неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили роSSийских наемников прекратить обстрелы.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Обновлено. 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада "Николаев" сообщила, что погибшие – подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

"Непоправимая потеря для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев. Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства.

Наша потеря очень горькая и болезненная. Командование и личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших. Вечная память и слава погибшим воинам!" - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 11 ноября, в результате действий роSSийских наемников на Донбассе был ранен украинский боец.