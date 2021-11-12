На Донбассе погибли двое военных

Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе погибли двое военных
Фото: Макс Левин

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Попасной противник осуществил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате подрыва на неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили роSSийских наемников прекратить обстрелы.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 11 ноября, в результате действий роSSийских наемников на Донбассе был ранен украинский боец.

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