Премьер Эстонии призвала ЕС усиливать санкции против Лукашенко: "В конце концов у него закончатся деньги"

"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз продолжать вводить санкции против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает издание Politico.

Каллас отметила, что по данным разведки, санкции существенно вредят режиму Лукашенко. В конце концов у него не останется денег, чтобы выплачивать зарплаты силовикам и людям, которые сегодня находятся на границе с Польшей.

"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, наносящие ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него (Лукашенко, - ред.) в конце концов закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности", - заявила премьер Эстонии.

При этом она назвала ситуацию на границе "тревожной".

Напомним, режим Лукашенко организовал миграционный кризис на белорусско-польской границе. Накопление беженцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии наблюдается неподалеку от Гродно, в районе КПП "Брузги" (Беларусь) и "Кузьница" (Польша). Согласно последним данным, белорусские спецслужбы целенаправленно направляют мигрантов к КПП. Толпа беженцев пытается организовать прорыв границы и обустраивает лагеря.

На самой границе сейчас сосредоточено 12 тысяч польских военных и пограничников, задействованы силы территориальной обороны. Литва пытается помочь полякам своими войсками.

В случае закрытия границ с Беларусью, Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа.