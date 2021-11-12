Восстановление очного обучения возможно только после уменьшения количества больных, - Кличко

Детские инфекционные отделения почти полностью заполнены, заявил мэр Киева.

Восстановление очного обучения возможно только после уменьшения количества больных, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Киевские власти приняли непопулярное решение о закрытии учебных заведений, чтобы защитить жизнь детей. Об этом заявил лидер «УДАРа», мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24».

«Много обращений от родителей. Действительно, все хотят, чтобы дети пошли в школу. Мы тоже хотим. Но, принимая те или иные решения, мы заботимся в первую очередь о здоровье самого главного, что у нас есть, – наших детей. Если кто-то думает о каких-то рейтингах, думает, это популярное или непопулярное решение, я одно могу сказать: ни одна жизнь ребенка не стоит рейтингов и всего остального», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что возобновление очного обучения детей возможно только после уменьшения количества больных.

«Если во время первой волны дети почти не болели, сегодня у нас инфекционные отделения почти полностью заполнены. У нас болеет большое количество школьников и преподавателей, многие группы в детских садах закрыты. Мы опираемся на выводы экспертов-вирусологов: если не уменьшится количество заболеваний, мы не сможем открыть учебные заведения. Вчера 1700 человек заболели, сегодня - более 2000 человек. Мы видим антирекорды смертности. Если цифры больных уменьшатся, кривая пойдет вниз, мы сможем начать с того, что 1-4 классы пойдут в школу», - подытожил лидер «УДАРа».

Ранее столичные власти приняли решение перевести все школы города на дистанционное обучение.

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