Киевский облсовет готов вернуть Беличанский лес столице

11 ноября подкомитет Верховной Рады по вопросам админтерустроя и местного самоуправления рассмотрел законность изменения границ поселка Коцюбинское. Речь шла о том, что 9 сентября Киевский областной совет по подаче облгосадминистрации утвердил схему планирования Киевской области. То есть фактически область отобрала в столицы часть Святошинского района – Беличанский лес.

Как сообщает движение ЧЕСТНО, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, возглавляющий партийную ячейку в Киевской области, назвал решение облсовета "позорным".

"Мы проголосовали (облсовет - авт.), я считаю, позорное решение. Отъем парка, огромной территории Киева , зеленых насаждений... Территория, за которую мы (облсовет - авт.) проголосовали, - это территория Нацпарка "Голосеевский". Обслуживание этого парка происходит Киевом . Я не считаю, что община Коцюбинского должна заниматься и тратить средства на обслуживание этого парка", - заявил Мотовиловец на заседании парламентского подкомитета.

Мотовиловец обратил внимание главы ОГА Василия Володина на то, что все ждут представления от облгосадминистрации относительно смены Схемы. Депутатское большинство, состоящее из “Слуг народа”, ЕС и “За будущее”, выразило готовность дать голоса за то, чтобы внести изменения.

12 ноября Володин заявил, что будет инициировать на ближайшем заседании облсовета уточнение Схемы по планированию территории области. Заседание Киевского облсовета намечено на 18 ноября.

Напомним, борьба за Беличанский лес продолжается с 2008 года. По мнению депутатов поселкового совета Коцюбинского, лес входит в пределы этого населенного пункта. Поселковый совет разрешил вырубку деревьев и передал часть леса частным структурам под застройку.