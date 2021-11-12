НАБУ передало в суд дело против директора харьковского коммунального предприятия

Подозреваемого обвиняют в нанесении почти 1 млн гривен убытков.

Национальное антикоррупционное бюро в пятницу, 12 ноября, передало в суд обвинительный акт против директора харьковского КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" Фазиля Аббасова.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

26 января 2021 года детективы НАБУ сообщили Аббасову о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате которого местная община понесла около 1 млн грн ущерба. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины.

По версии следствия, в 2016 году директор подстроил победу собственной компании на тендере по закупке мусорных контейнеров-бункеров, который проводился этим коммунальным предприятием.

"Накануне заключения договора с победителем тендера директор КП, который на тот момент также занимал должность депутата Харьковского горсовета, по собственной инициативе внес изменения в характеристики предмета закупки, в результате чего осуществлена закупка другой продукции, которая не отвечала требованиям документации конкурсных торгов. Поэтому предприятие чрезмерно перечислило почти 1 млн грн", - рассказали в НАБУ.

Имени подозреваемого в сообщении Бюро нет, однако оно сообщается на портале судебной власти.

Аббасов был основателем ООО "Производственная компания «Алмаз»" (сейчас - ООО "Платформа" 19") . У этой фирмы, по версии следствия, победитель тендера должен заказать изготовление части контейнеров. После акцепта предложения были изменены технические характеристики контейнеров, что позволило производителю сэкономить на материалах.

В результате таких действий, по данным экспертизы, переплата коммунального предприятия составила более 900 тыс. грн.