СБУ объявила подозрение в пособничестве терроризму экс-министру энергетики Демчишину

По данным следствия, он выдал приказы о назначении представителей террористических организаций на должности в госпредприятиях на территории ОРДЛО.

СБУ объявила подозрение в пособничестве терроризму экс-министру энергетики Демчишину
Фото: epravda.com.ua

Следователи СБУ и ДБР объявили подозрение министру энергетики и угольной промышленности Украины, занимавшему этот пост с 2014 по 2016 год. Речь идет о Владимире Демчишине.

Подозрение объявлено по статье ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – содействие террористической группе или террористической организации, говорится в сообщении Службы безопасности Украины. В ДБР добавили, что подозрение отправили на адрес последних известных мест его жительства, поскольку экс-министр скрывается за границей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По данным следствия, министр в течение декабря 2014 – февраля 2015 г. издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

"Помимо этого, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн", - отметили в СБУ.

В результате действий министра, по данным правоохранителей, в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн. Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых правительств террористических организаций "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях.

"Более того, это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению "Л/ДНР"", - добавили в СБУ.

Напомним, в начале октября СБУ и Генпрокуратура объявили о сообщении еще одного подозрения народному депутату Виктору Медведчуку. Она касается подрыва энергетической независимости Украины.

Именно из-за Медведчука, как отмечает следствие, был сорван план покупки угля на мировом рынке, в том числе и в ЮАР. РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука якобы сговорилась с украинскими чиновниками, которые, используя полномочия НБУ и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины к орбите влияния РоSSии были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

При посредничестве приближенного к Медведчуку лица – бизнесмена С. Кузяры – на оккупированной территории были выбраны два фактически не действующих угольных предприятия – ГП "Шахта им. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь". Их руководителями назначили представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Таким образом, "угольные" вопросы согласовывались с предводителями боевиков.

В обнародованных СБУ записях разговоров тогда фигурировали имена Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина. В разговорах как участники фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков. Имен лиц, которым готовятся другие подозрения в этом деле, не назвали.

Бывший министр энергетики Владимир Демчишин допытывался Генпрокуратурой относительно злоупотреблений на газовом рынке в 2017 году. После освобождения из второго правительства Арсения Яценюка он получил должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза". Из состава наблюдательный совет его вывели только в сентябре 2019 года.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
Белорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в МинскеБелорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в Минске
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР сообщило Леросу подозрение за отказ опровергнуть клевету на брата ЕрмакаГБР сообщило Леросу подозрение за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака
Мэру Гостомеля сообщили подозрение в коррупцииМэру Гостомеля сообщили подозрение в коррупции
Бывшему главному охраннику Януковича сообщили подозрение в дезертирствеБывшему главному охраннику Януковича сообщили подозрение в дезертирстве
Нардепу Леросу вручили подозрение за хулиганство в стенах парламентаНардепу Леросу вручили подозрение за хулиганство в стенах парламента
Литва впервые за время независимости объявила чрезвычайное положениеЛитва впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение
Суд обязал министра энергетики оплатить 76 тысяч гривен долга за газСуд обязал министра энергетики оплатить 76 тысяч гривен долга за газ
Командиру Киевской полиции Цикалюку объявили подозрение по делу МайданаКомандиру Киевской полиции Цикалюку объявили подозрение по делу Майдана
Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных ковид-сертификатовСестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных ковид-сертификатов
СБУ сообщила первое подозрение за демонтаж участков "трубы Медведчука"СБУ сообщила первое подозрение за демонтаж участков "трубы Медведчука"
СБУ выдвинула подозрение первому оккупационному прокурору СевастополяСБУ выдвинула подозрение первому оккупационному прокурору Севастополя
Последние новости
Подгружаем последние новости