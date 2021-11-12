СБУ объявила подозрение в пособничестве терроризму экс-министру энергетики Демчишину

По данным следствия, он выдал приказы о назначении представителей террористических организаций на должности в госпредприятиях на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ и ДБР объявили подозрение министру энергетики и угольной промышленности Украины, занимавшему этот пост с 2014 по 2016 год. Речь идет о Владимире Демчишине.

Подозрение объявлено по статье ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – содействие террористической группе или террористической организации, говорится в сообщении Службы безопасности Украины. В ДБР добавили, что подозрение отправили на адрес последних известных мест его жительства, поскольку экс-министр скрывается за границей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По данным следствия, министр в течение декабря 2014 – февраля 2015 г. издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

"Помимо этого, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн", - отметили в СБУ .

В результате действий министра, по данным правоохранителей, в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн. Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых правительств террористических организаций "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях.

"Более того, это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению "Л/ДНР"", - добавили в СБУ .

Напомним, в начале октября СБУ и Генпрокуратура объявили о сообщении еще одного подозрения народному депутату Виктору Медведчуку. Она касается подрыва энергетической независимости Украины.

Именно из-за Медведчука, как отмечает следствие, был сорван план покупки угля на мировом рынке, в том числе и в ЮАР. РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука якобы сговорилась с украинскими чиновниками, которые, используя полномочия НБУ и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины к орбите влияния РоSSии были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

При посредничестве приближенного к Медведчуку лица – бизнесмена С. Кузяры – на оккупированной территории были выбраны два фактически не действующих угольных предприятия – ГП "Шахта им. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь". Их руководителями назначили представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Таким образом, "угольные" вопросы согласовывались с предводителями боевиков.

В обнародованных СБУ записях разговоров тогда фигурировали имена Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина. В разговорах как участники фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков. Имен лиц, которым готовятся другие подозрения в этом деле, не назвали.

Бывший министр энергетики Владимир Демчишин допытывался Генпрокуратурой относительно злоупотреблений на газовом рынке в 2017 году. После освобождения из второго правительства Арсения Яценюка он получил должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза". Из состава наблюдательный совет его вывели только в сентябре 2019 года.