ГБР сообщило Леросу подозрение за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака

Государственное бюро расследований в пятницу, 12 ноября, сообщило подозрение депутату Верховной Рады Гео Леросу за неисполнение судебного решения (ч.1 ст.382 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

11 августа Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом в соцсетях 29 марта 2020 года, однако депутат до сих пор ее не опроверг.

Речь идет о сообщении Лероса в фейсбуке о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы "через своего брата барыжит государственными должностями". Денис Ермак, брат главы ОП, тогда назвал обнародованное Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом", и подал на депутата в суд.

Через полтора года суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию о "пленках Ермака", но депутат этого не сделал.

"Народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности. После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократного предупреждения об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения государственный исполнитель обратился в Государственное бюро расследований с уведомлением о совершении уголовного правонарушения. По результатам проведения следственных и процессуальных действий следователи получили достаточные доказательства для уведомления о подозрении", - сообщило ДБР.

Напомним, что Гео Лерос был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский назвал Лероса аферистом, а в сентябре того же года депутата исключили из фракции "Слуга народа" за критику Зеленского.

11 ноября 2021 года Леросу сообщили подозрение в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины) за то, что он показал средний палец Зеленскому во время заседания Верховной Рады.