Зеленский призвал Сенат принять поправку в оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

По словам Зеленского, эта поправка может остановить СП-2.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат принять поправку в закон об оборонном бюджете на 2022 год в отношении противодействия запуску роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее заявление Зеленский сделал в Twitter .

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA (закон об оборонном бюджете. – Ред.) поправки, которая остановит «Северный поток – 2». Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского Союза в Сенате США относительно поддержки такой нормы и на уровне Сената", – отметил он.

В сентябре Палата представителей добавила к проекту санкции против СП-2. Он нуждается еще в одобрении в Сенате и в подписи президента Джо Байдена.

Как известно, в мае Байден согласился отменить санкции, введенные Конгрессом в отношении трубопровода, в попытке наладить отношения с Германией, поддержавшей строительство "Северного потока-2". Этот шаг открыл дверь к завершению строительства трубопровода.

Решение вызвало негативную реакцию среди законодателей с обеих сторон, побудив их представить новый закон, по сути, отменяющий это решение.

Предполагаемые санкции могут относиться к юридическим и физическим лицам, участвующим в строительстве газопровода "Северный поток-2", в том числе в его сертификации.

Если законопроект успеет стать законом до конца года, он еще может остановить запуск газопровода.

"Северный поток-2" состоит из уже построенных, но не введенных в эксплуатацию двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они тянутся от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС , половина пропускной мощности "Северного потока - 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не в полную мощность, он поможет сократить транзит через Украину до критически низкого уровня в 18 млрд кубометров газа.

Для запуска СП-2 газопровод должен пройти сертификацию. Однако в Минэнерго Украины считают, что "Северный поток-2" могут запустить и без нее, с помощью шантажа Европы.