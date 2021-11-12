"Батькивщина" требует вернуть Саакашвили в Украину

Политическая партия "Батькивщина" требует вернуть гражданина Украины Михаила Саакашвили на территорию Украины. Об этом говорится в обращении партии.

Там напомнили, что Саакашвили находится в тюрьме уже 43 дня.

"Из обнародованных видеоматериалов, рассказов свидетелей и диагнозов врачей очевидно – речь идет об издевательствах, унижении чести и достоинства, нанесении непоправимого вреда здоровью заключенного политика. Отдельные действия в отношении Михаила Саакашвили правозащитники квалифицируют как пытки! Подобная ситуация недопустима! Это безобразие должно быть немедленно прекращено, а пленник совести – освобожден!" – говорится в заявлении.

«Батькивщина» призвала власти Грузии проявить политическую волю и принять мудрое решение.

"Мы призываем вернуть гражданина Украины Михеила Саакашвили на территорию Украины. Здесь он сможет получить должную медицинскую помощь, пройти реабилитацию и продолжить работу во благо своих двух Родин – Грузии и Украины!" – резюмировали в партии.