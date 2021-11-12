Следующая встреча Комиссии стратегического партнерства Украина – США состоится в 2022 году в Киеве .

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам своего визита в США . Кулеба летал в Вашингтон в среду, 10 ноября.

"Комиссия, заседание которой мы провели в Вашингтоне, не будет одноразовым мероприятием. Мы с государственным секретарем договорились регулярно проводить заседание в ее формате. Следующая встреча рабочих групп Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится уже в следующем году в Киеве ", - цитирует министра его пресс-служба.

На первом заседании комиссии с участием Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена была подписана новая Хартия стратегического партнерства Украины и США , которая будет определять развитие отношений между странами на следующие десять лет.

" США закрепили поддержку Украины в противодействии роSSийской агрессии, сотрудничество безопасности, предоставление Украине вооружения, которое укрепит нашу обороноспособность, США обязались сохранять санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины, подтвердили поддержку курса Украины на членство в НАТО. Новый уровень стратегического партнерства и новая Хартия из США имеют ключевое значение для системного противодействия агрессии РФ », – заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что комиссия станет постоянно действующим форматом взаимодействия между Украиной и США .

"Руководители профильных министерств, ведомств, эксперты будут регулярно проводить переговоры и добиваться новых договоренностей на благо наших народов и евроатлантического пространства в целом", - сказал министр.

Напомним, Комиссия стратегического партнерства была создана в 2009 году, когда Украину посещал на тот момент еще вице-президент Джо Байден. Периодически она проводила заседание, однако в последние годы – нечасто. Заседание Комиссии проводилось в 2018 году, в Вашингтон летал тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин.