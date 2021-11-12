Полиция еще не знает, как наркотики попали в организм нардепа Полякова

Пока нет оснований считать какую-то версию главной. Ждут результатов экспертиз.

Полиция еще не знает, как наркотики попали в организм нардепа Полякова
Фото: Олександр Гончаров

Полиция до сих пор отрабатывает обе версии гибели народного депутата Антона Полякова: добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм.

Об этом начальник полиции Киева Иван Выговский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование. О показаниях Скороход (народного депутата Украины Анны Скороход, - ред.) мы не можем говорить, поскольку это тайна досудебного расследования", - сказал он в ответ на вопрос, дала ли Скороход показания , которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти депутата.

По словам руководителя полиции Киева, в рамках расследования проводится более 20 экспертиз, получены результаты по четырем из них.

"Мы анализируем и видео, и другие данные. Пока нет оснований считать какую-то версию главной", - сказал Выговский.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, помогут ли еще не завершенные выводы экспертиз, прояснить ситуацию, Выговский сказал: "Некоторые - да. Точку будем ставить после поступления выводов всех экспертиз".

Напомним, 9 ноября депутат Верховной Рады Анна Скороход зарегистрировала в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию убийства народного депутата Антона Полякова. Проект постановления зарегистрирован под №6300.

Полякова нашли мертвым в Днепровском районе Киева на рассвете 8 октября.

Офис генерального прокурора сначала заявил, что он умер в результате острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Позже токсикологическая экспертиза обнаружила в его теле следы алкоголя и метадона, а также димедрола. Представитель МВД отметил, что эту смесь Поляков получил не в аптеке. Впрочем, как эти вещества попали в организм бывшего нардепа, МВД не комментирует.

Скороход уверена, что Полякова убили. Нардеп убеждена, что Поляков никогда не употреблял наркотики.

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