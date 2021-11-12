Ахметов прокомментировал информацию о возможном конфликте с Зеленским

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг информацию о том, что одной из причин ухудшения его отношений с Офисом президента и Владимиром Зеленским стала "манера общения" со стороны команды президента.

"Нет, это неправда. Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – отметил Ринат Ахметов в комментарии Радио Свобода.

При этом бизнесмен отказался ответить на вопрос о том, общается ли сам (или его соратники) с президентом напрямую.

О том, существует ли у него и его соратников личный контакт с представителями Офиса президента (в частности, с главой ОП Андреем Ермаком, его заместителем Кириллом Тимошенко и советником президента Сергеем Шефиром) Ахметов лаконично заметил, что "знаком с Сергеем Шефиром" и "уважительно к нему относится".

Бизнесмен также опроверг существование каких-либо договоренностей с Офисом президента относительно тональности освещения деятельности действующей власти на входящих в состав его медиахолдинга телеканалах.

"Нет, (такие договоренности - ред.) не существовали. Я скажу так: одним из больших достижений Украины за 30 лет Независимости я считаю свободу слова. Это - один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И "Медиа Группа Украина" придерживается этого принципа и его будет защищать", - отметил Ахметов.

По его словам, каналы его медиахолдинга "предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений как представителям власти, так и оппозиции" и "если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше, этот вопрос к власти".

11 ноября "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники – в окружении Ахметова и в окружении президента – сообщила о том, что у Владимира Зеленского непростой период в отношениях с Ринатом Ахметовым, и это похоже на начало войны. Однако по состоянию на выход новости этой публикации на сайте УП уже нет.

Среди возможных причин ухудшения этих отношений журналисты называют принятый недавно "закон об олигархах", отставку Дмитрия Разумкова, а также манеру общения, которую представители Офиса президента якобы позволили себе в разговорах с Ахметовым и его людьми.

Ринат Ахметов – самый богатый человек Украины. По оценкам Forbes, его состояние за год выросло в 2,7 раза - с 2,8 млрд долларов до $7,6 млрд.

Ахметов является владельцем крупнейшей финансово-промышленной группы Украины SCM. Кроме того, у Ахметова есть футбольный клуб "Шахтер", благотворительный фонд своего имени и холдинг "Медиа Группа Украина" (в него, в частности, входят телеканалы "Украина" и "Украина24").

Сам он считает себя инвестором, а не олигархом.