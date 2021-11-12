МВФ объявил дату заседания по Украине
Выделение второго транша будет рассмотрено в конце ноября.
Заседание совета директоров Международного валютного фонда, на котором должны утвердить первый пересмотр сотрудничества с Украиной в рамках программы stand-by, состоится 22 ноября.
Об этом сообщается в расписании совета директоров МВФ.
Украина и миссия МВФ достигли предварительного соглашения о первом пересмотре соглашения stand-by почти месяц назад.
Однако это соглашение, а также запрос украинских властей о продлении программы stand-by до конца июня 2022 года должны быть утверждены руководством фонда и исполнительным советом МВФ.
Позитивное решение позволит Украине получить второй транш МВФ в размере 700 млн. долларов.
Напомним, что 18-месячная программа stand-by предполагала выделение Украине 5 млрд долларов. Первый и пока единственный транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года.
После этого состоялись два виртуальных визита МВФ в Украину, но только последний принес решение о пересмотре программы и выделении второго транша.