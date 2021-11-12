МВФ объявил дату заседания по Украине

Выделение второго транша будет рассмотрено в конце ноября.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда, на котором должны утвердить первый пересмотр сотрудничества с Украиной в рамках программы stand-by, состоится 22 ноября.

Об этом сообщается в расписании совета директоров МВФ .

Украина и миссия МВФ достигли предварительного соглашения о первом пересмотре соглашения stand-by почти месяц назад.

Однако это соглашение, а также запрос украинских властей о продлении программы stand-by до конца июня 2022 года должны быть утверждены руководством фонда и исполнительным советом МВФ .

Позитивное решение позволит Украине получить второй транш МВФ в размере 700 млн. долларов.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предполагала выделение Украине 5 млрд долларов. Первый и пока единственный транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года.