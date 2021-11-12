Кулеба в понедельник встретится с генсеком НАТО
Министр иностранных дел улетит в Брюссель.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщается на сайте НАТО.
Встреча состоится в штаб-квартире НАТО и предусматривает краткую пресс-конференцию.
Напомним, что последний раз Кулеба и Столтенберг встречались в апреле 2021 года в рамках внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО.
Встреча состоится на фоне сообщений о том, что РоSSия снова стягивает войска к границам с Украиной и, вероятно, рассматривает возможность нового вторжения.
6 ноября стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс летал в Москву, чтобы разобраться в намерениях РоSSии в отношении Украины и предупредить о внимании США к ситуации на украинской границе.