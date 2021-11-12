Кулеба в понедельник встретится с генсеком НАТО

Министр иностранных дел улетит в Брюссель.

Кулеба в понедельник встретится с генсеком НАТО
Фото: скрин видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО и предусматривает краткую пресс-конференцию.

Напомним, что последний раз Кулеба и Столтенберг встречались в апреле 2021 года в рамках внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО.

Встреча состоится на фоне сообщений о том, что РоSSия снова стягивает войска к границам с Украиной и, вероятно, рассматривает возможность нового вторжения.

6 ноября стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс летал в Москву, чтобы разобраться в намерениях РоSSии в отношении Украины и предупредить о внимании США к ситуации на украинской границе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
Белорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в МинскеБелорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в Минске
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба назвал страны ЕС, которые останутся открытыми для вакцинированных украинцев (обновлено)Кулеба назвал страны ЕС, которые останутся открытыми для вакцинированных украинцев (обновлено)
Хорватия остается открытой для украинцев, - КулебаХорватия остается открытой для украинцев, - Кулеба
Американские сенаторы инициировали ужесточение санкций против "Северного потока-2"Американские сенаторы инициировали ужесточение санкций против "Северного потока-2"
РоSSия создает энергетический кризис в Европе, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2", - КулебаРоSSия создает энергетический кризис в Европе, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2", - Кулеба
Бывший генсек НАТО рассказал о планах Путина присоединиться к АльянсуБывший генсек НАТО рассказал о планах Путина присоединиться к Альянсу
Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от коронавирусаЛяшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от коронавируса
Зеленский не успел выступить на климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном, - КулебаЗеленский не успел выступить на климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном, - Кулеба
"Антивакцинаторы" вышли на митинг в центре Киева и перекрыли движение возле Верховной Рады"Антивакцинаторы" вышли на митинг в центре Киева и перекрыли движение возле Верховной Рады
Украина и Турция могут подписать соглашение о создании ЗСТ в 2022 году, - КулебаУкраина и Турция могут подписать соглашение о создании ЗСТ в 2022 году, - Кулеба
Кулеба прокомментировал решение немецкого регулятора по "безопасности" "Северного потока-2"Кулеба прокомментировал решение немецкого регулятора по "безопасности" "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости