Кличко о тарифах и ценах: в конце зимы пустой холодильник может победить телевизор

Ситуация с энергоносителями сейчас сложная, отметил мэр.

Кличко о тарифах и ценах: в конце зимы пустой холодильник может победить телевизор

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что ситуация с энергоносителями зимой будет крайне тяжелой. Нехватка угля и газа в хранилищах и рост рыночных цен на них могут привести к удорожанию продуктов, что ударит по карманам многих украинцев и по рейтингу власти. Об этом он сказал в ток-шоу «Народ против» на канале "Украина 24".

«Мы знаем, как сложна ситуация. У предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Недостаточно запасов газа в хранилищах. Если несколько недель продержатся морозы -15, риск веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высок», - сказал Кличко.

Он отметил, что стоимость энергоносителей постоянно растет. А к энергоносителям привязаны цены на продукты питания и другие товары. Энергетические проблемы должна решать центральная власть, подчеркнул Кличко. Однако, по его словам, энергетический антикризисный штаб заседал в последний раз еще летом.

«Если ситуация будет столь же сложная, то в конце зимы это может повлечь за собой рост цен на продукты. И в этот момент пустой холодильник может победить телевизор. Сколько ни будешь говорить, что у нас все хорошо, люди будут понимать, что не так хорошо», - подчеркнул Кличко.

Однако киевские власти не будут повышать тарифы на тепло для населения.

«В Киеве в этом году дотация будет стоить бюджету города 4 млрд грн, чтобы покрыть разницу между рыночными ценами и тарифами. Поднятия тарифов для населения не будет. Они остаются на том же уровне. Но, тем не менее, это повлечет за собой рост цен на продукты питания. Это обязательно также скажется на кармане людей», - спрогнозировал Кличко.

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