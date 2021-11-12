Кличко о тарифах и ценах: в конце зимы пустой холодильник может победить телевизор

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что ситуация с энергоносителями зимой будет крайне тяжелой. Нехватка угля и газа в хранилищах и рост рыночных цен на них могут привести к удорожанию продуктов, что ударит по карманам многих украинцев и по рейтингу власти. Об этом он сказал в ток-шоу «Народ против» на канале "Украина 24".

«Мы знаем, как сложна ситуация. У предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Недостаточно запасов газа в хранилищах. Если несколько недель продержатся морозы -15, риск веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высок», - сказал Кличко.

Он отметил, что стоимость энергоносителей постоянно растет. А к энергоносителям привязаны цены на продукты питания и другие товары. Энергетические проблемы должна решать центральная власть, подчеркнул Кличко. Однако, по его словам, энергетический антикризисный штаб заседал в последний раз еще летом.

«Если ситуация будет столь же сложная, то в конце зимы это может повлечь за собой рост цен на продукты. И в этот момент пустой холодильник может победить телевизор. Сколько ни будешь говорить, что у нас все хорошо, люди будут понимать, что не так хорошо», - подчеркнул Кличко.

Однако киевские власти не будут повышать тарифы на тепло для населения.