Зеленский попросил премьера Грузии допустить украинских врачей к Саакашвили

Гарибашвили дал понять, что этого делать не планируют.

?Зеленский попросил премьера Грузии допустить украинских врачей к Саакашвили
Фото: gov.ge

Президент Владимир Зеленский утром 12 ноября провел телефонный разговор с премьером Грузии Иракилием Гарибашвили. Он полностью касался заключенного гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что права Саакашвили должны соблюдаться, а непропорциональные меры принуждения - недопустимы. Президент также попросил предоставить доступ к Саакашвили его матери, близким и украинским врачам.

Гарибашвили в ответ заявил, что о здоровье заключенного заботятся грузинские профессиональные и высококвалифицированные врачи.

Он рассказал, что Саакашвили с первого дня пребывания за решеткой находится под наблюдением врачей и круглосуточно получает необходимую медицинскую помощь.

Он заверил, что его могут навещать адвокаты, члены семьи Саакашвили и депутаты парламента.

Премьер Грузии сказал, что Саакашвили во время перевода в тюремную больницу сопротивлялся работникам пенитенциарной системы и словесно и физически оскорблял работников медучреждения.

Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября после того, как он тайно прибыл из Украины. Его отправили в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговоров за должностные преступления, в которых его обвинило правительство "Грузинской мечты".

Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста объявил голодовку с первого дня пребывания в тюрьме.

Из Грузии поступают противоречивые сведения о его состоянии. Адвокаты Сааашвили 25 октября заявили, что ему нужен реаниматолог, тогда как грузинский премьер Иракли Гарибашвили назвал бывшего президента мошенником, который приехал в Грузию "по своему безрассудству и короткому уму" и теперь будет долго сидеть в тюрьме.

С 6 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства, витамины и поддерживающие препараты. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего политика отвезли в больницу.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что во время перевода в больницу Саакашвили нанесли телесные повреждения. Денисова также заявила, что заключенный политик помещен в больницу, которая не отвечает требованиям консилиума.

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