Около Гродно разбились два роSSийских десантника, - СМИ
Погибли офицер вооруженных сил РФ и солдат срочной службы.
Возле белорусского города Гродно во время учений разбились два роSSийских десантника.
Об этом сообщает организация бывших силовиков Беларуси BYPOL, а также телеграмм-канал NEXTA Live.
Отмечается, что во время высадки на полигон "Гожский" произошло "схождение двух парашютистов с угасанием купола одного из парашютов".
В результате погибли двое военнослужащих вооруженных сил РоSSийской Федерации - офицер и солдат срочной службы.
Напомним, роSSийские десантники прибыли сегодня в Гродненский район для "общих учений" с белорусами. Как сообщило Минобороны Беларуси, это - "проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, проводимая в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы".
"Военной деятельностью" Минобороны Беларуси называет защиту границ Литвы и Польши от мигрантов. От полигона до границы с Литвой – 10 км, до польского – 20 км.
На границе между Беларусью и Польшей в нейтральной полосе застряли несколько сотен мигрантов из стран Ближнего Востока. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают местные силовики. В этой связи Польша направила к границам с Беларусью около 15 тысяч военных. Александр Лукашенко предостерег Польшу от применения армии против мигрантов. По его словам, это может привести к началу войны и силовому противостоянию с Россией.