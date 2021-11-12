В "Укрэксимбанке" встретили овациями вернувшегося на должность нападавшего на журналистов

Начальник охраны банка Тельбизов считает это всего лишь "краш-тестом".

Восстановленного в должности нападавшего на журналистов "Схем" директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова сотрудники финучреждения встретили громкими аплодисментами.

Видео обнародовал журналист Сергей Гришин.

"Лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации", - заявил Тельбизов, кланяясь и посылая воздушные поцелуи собравшимся.

Напомним, 9 ноября "Укрэксимбанк" восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. 4 октября они по приказу главы правления этого финучреждения Евгения Мецгера применили силу против журналистов программы "Схемы" в его рабочем кабинете.

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

Директор департамента банковской безопасности &quot;Укрэксимбанка&quot; Игорь Тельбизов (слева) та экс-глава правления Евгений Мецгер (справа)
Фото: Радио Свобода
Директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов (слева) та экс-глава правления Евгений Мецгер (справа)

В "Укрэксимбанке" объяснили, что его сотрудники были отстранены на максимально допустимый законодательством срок.

Как известно, действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения") и 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений").

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд. Подготовительное заседание назначено на 29 ноября.

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