СБУ заблокировала попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом нардепа Тараса Козака

Злоумышленники пытались вывести самолет из санкций СНБО.

СБУ заблокировала попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом нардепа Тараса Козака
Фото: СБУ

СБУ и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который находится под санкциями СНБО и подозревается в государственной измене.

В пресс-службе СБУ сообщили, что злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов – с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

"Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", – отметили в спецслужбе.

СБУ прямо не называет фамилии Козака, однако, по данным источников LB.ua, речь идет именно о его самолете. Еще один подсанкционный народный депутат, подозреваемый в госизмене, – это Виктор Медведчук. Его самолет с момента наложения ограничительных мер стоит в "Жулянах".

Напомним, зимой по инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в РоSSийскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ написало, что самолетами этих авиакомпаний в РоSSию летали глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак. Эти самолеты, по данным источников, были перерегистрированы в Молдове после того, как в США озвучили намерение ввести в отношении Медведчука санкции. Казак и Медведчук летали этими самолетами в РоSSию, причем рейсы были прямыми, что запрещено.

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к РоSSии о возмещении ущерба в связи с оккупацией полуострова.

На этой неделе СБУ рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией JET4U SRL и летавших в РоSSию. Они попытались сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера и таким образом обойти санкции.

Кто такой Тарас Козак

Козак Тарас Романович – украинский пророSSийский медиамагнат, нардеп VIII и IX созывов. 2 февраля 2021 г. указом Президента Зеленского было утверждено решение СНБО от 4.10.2018 года, что заблокировало деятельность пророSSийских телеканалов, принадлежащих Казаку (NewsOne, 112, ZIK) сроком на 5 лет.

17 февраля 2021 года против Казака с его супругой, а также Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, были введены санкции СНБО за продажу нефтепродуктов террористическим организациям Л/ГДР.

11 мая 2021 года в отношении Тараса Козака и Виктора Медведчука было возбуждено дело о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

Жена Тараса Козака – Наталья Лавренюк. После введения санкций она полностью изменила фамилию, имя и отчество. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ указывает, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие Наталии Лавренюк, теперь принадлежат лицу по имени Светлана Жучкова. Жучковой "перешли" и другие персональные данные попавшей под действие украинских санкций Лавренюк вместе с мужем.

Сейчас Козак объявлен в розыск, находится не в Украине. В июне разыскиваемый депутат Козак задекларировал проживание в Беларуси.

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