СБУ задержала экс-руководителя "отдела кадров" батальона боевиков "Оплот"

Жительница Бахмута присоединилась к "ДНР" в 2014 году.

СБУ задержала экс-руководителя "отдела кадров" батальона боевиков "Оплот"
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о задержании в Донецкой области бывшей участницы группировки "ДНР". Она занималась подбором кадров для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, к рядам боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Злоумышленница входила в состав террористической группировки "Оплот". Находясь на "должности" стрелка, она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям.

"Потом ее назначили руководителем "отдела кадров", где среди основных задач был отбор "кандидатов" в группы боевиков. После конфликта с главарями группировки она покинула ее ряды. Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", - сказано в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР", начальника незаконной тюрьмы "Изоляция" Куликовского. 10 ноября суд отправил Куликовского под стражу без права залога.

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