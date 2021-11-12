СБУ задержала экс-руководителя "отдела кадров" батальона боевиков "Оплот"

Жительница Бахмута присоединилась к "ДНР" в 2014 году.

Служба безопасности сообщила о задержании в Донецкой области бывшей участницы группировки "ДНР". Она занималась подбором кадров для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По данным следствия, к рядам боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Злоумышленница входила в состав террористической группировки "Оплот". Находясь на "должности" стрелка, она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям.

"Потом ее назначили руководителем "отдела кадров", где среди основных задач был отбор "кандидатов" в группы боевиков. После конфликта с главарями группировки она покинула ее ряды. Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", - сказано в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.