РоSSийские силовики потребовали у адвоката раздеться догола для осмотра в отделе полиции.

Подконтрольный РоSSии Центральный районный суд Симферополя арестовал адвоката Эдема Семедляева на 12 суток и приговорил к штрафу 4 тысячи рублей за якобы "неподчинение законным требованиям полиции".

РоSSийские силовики потребовали, чтобы Семедляев не снимал, как составляют протоколы на задержанных крымских татар, сообщает Крым.Реалии.

Ранее стало известно, что Семедляева вызвали в здание роSSийского Центра противодействия экстремизму в Крыму для повторного составления протоколов, которые ранее роSSийский суд вернул на доработку.

По информации коллеги Семедляева Эмиля Курбединова, одним из требований сотрудника ЦПЭ к Семедляеву было раздеться догола для осмотра в отделе полиции.

Супруга Семедляева Эльвина рассказала, что ей не удалось попасть на заседание суда.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило арест подконтрольным РоSSии судом адвоката Эдема Семедляева.

Решение симферопольского суда также прокомментировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она указала на "беспрецедентное давление и запугивание адвокатов" в оккупированном Крыму.

Омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на "очередное нарушение прав и свобод во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей".

25 октября под зданием Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе роSSийские силовики задержали более 20 человек, собравшихся, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Задержанных доставили в отдел полиции Центрального района Симферополя.

Позже на адвоката Эдема Семедляева, приехавшего в отдел роSSийской полиции Центрального района для оказания юридической помощи задержанным, составили административный протокол за "неподчинение полиции". Эдем Семедляев провел сутки в ИВС Судака.