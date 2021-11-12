Генпрокуратура фюрера РФ требует ликвидировать организацию, исследующую репрессии в СССР и в современной РоSSии

Общество "Мемориал" обвиняют в нарушении закона об "иноагентах".

Генеральная прокуратура РоSSийской Федерации подала в Верховный суд страны иск по ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Международный Мемориал".

Это организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и в современной РоSSии, способствует моральной и юридической реабилитации репрессированных.

Генпрокуратура обвиняет организацию в систематическом нарушении законодательства об "иноагентах". Судебное заседание состоится 25 ноября. По данным самого "Мемориала", прокуратура обосновывает иск немаркировкой материалов организации.

11 ноября мы получили от Верхсуда уведомление, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации Мемориала за систематические нарушения законодательства об “иностранных агентах”

Это политическое решение об уничтожении общества Мемориал https://t.co/GwzppPLWkW pic.twitter.com/dREMTM241l — Memorial (@MemorialMoscow) November 11, 2021

"Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал" – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека", – говорится в заявлении общества. Там утверждают, что, несмотря на несогласие с законом об "иноагентах", "Мемориал" соблюдает его требования.

Ранее организацию неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в ее материалах статуса "иноагента".

"Международный Мемориал" был создан в 1989 году, зарегистрирован в 1992 году. С 2016 года организация внесена в роSSийский реестр "иностранных агентов".

Главным направлением деятельности "Мемориала" первоначально было увековечивание памяти жертв советских репрессий, затем добавились другие историко-просветительские и правозащитные проекты.