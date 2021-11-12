"Схемы" показали дворец Медведчука в Киеве, где есть церковь, шубохранилище и секретная комната

Несмотря на наложенные на политика санкции, сейчас имение активно ремонтируют.

Журналисты программы "Схемы" получили в свое распоряжение план всех этажей дворца народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Фото: Схемы

Этот дом построили на бывшей территории государственных дач на севере Киева . По свидетельствам экс-руководителя Фонда госимущества Михаила Чечетова, территорию приватизировали в начале 2000-х незаконно, из-за давления лично Виктора Медведчука.

Имение имеет более сотни отдельных помещений площадью более двух тысяч квадратных метров. Это два лифта, шубохранилище, бассейн, массажная, парикмахерская, тренажерный зал, склад картин, каминный зал, комнаты для горничных, пункт наблюдения охраны, собственная церковь и целый ряд объектов.

Как сообщает Радио Свобода, сначала журналисты хотели показать посещающих Виктора Медведчука дома. Политик седьмой месяц находится в доме за высокими деревьями на улице Медвинской.

Дом Медведчука на улице Медвинской в Киеве

"А потом возник, казалось бы, логичный вопрос. А почему это Виктор Медведчук вообще отбывает домашний арест не в своем известном имении под Киевом ? Политик же сам признавался, что живет в Пуще-Водице. Поэтому «Схемы» решили поискать ответ на этот вопрос "И ответ нашли. Но, кроме этого, нашли еще и ряд странных объектов в имении кума Путина в лесу. Среди них - церковь, помещение для елочных игрушек и секретная комната", - говорится в программе.

Фото: План цокольного этажа имения Медведчука

Так, на цокольном этаже, в частности, есть отдельный гардероб для платьев, а также помещение для хранения картин – их у супругов 530, и это без учета 227 икон. Между прочим, здесь также расположен склад елочных игрушек площадью 28 кв. м.

Парикмахерская, массажная, бассейн и секретная комната расположены на первом этаже. Там же – так называемый гостевой блок.

План первого этажа имения Медведчука

Второй этаж отведен под спальни. На третьем этаже нашлось место для церкви и барной зоны. Домашняя часовня обозначена на чертежах как домовая церковь площадью 43 квадрата. Это помещение граничит с барной зоной.

План второго этажа имения Медведчука

План третьего этажа имения Медведчука

В общей сложности журналисты насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией – 2 113 квадратных метров.

Сейчас имение активно ремонтируют - несмотря на то, что на его владельца наложены санкции.