Представитель РоSSии заявил, что у его европейских коллег есть "мазохитские наклонности", если они поднимают эту тему.

Страны Западной Европы и РоSSия, а также США обсудили миграционный кризис на границах Беларуси и Польши на закрытом собрании Совбеза ООН . При этом заместитель спецпредставителя РоSSии заявил европейским коллегам, что у них есть "мазохистские наклонности", пишет Reuters.

Тему кризиса подняли Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, США и Великобритания.

"Мы осуждаем организованную инструментализацию людей, чья жизнь и благополучие поставлены Беларусью под угрозу в политических целях, с целью дестабилизации соседних стран и внешних границ Европейского Союза и отвлечения внимания от ее собственных нарушений прав человека", – говорится в совместном заявлении.

Подход Беларуси назвали "неприемлемым" и обвинили Александра Лукашенко в том, что он несет угрозу региональной стабильности. Страны призывали к "решительной международной реакции", чтобы привлечь Беларусь к ответственности.

Страны ЕС признают, что Беларусь поощряет тысячи людей, которые стараются уйти от военных действий в своих странах, пытаться попасть в Польшу и соседние государства, в ответ на европейские санкции.

Заместитель посла РоSSии в ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам перед заседанием, что у его западных коллег есть "мазохистские наклонности, поскольку они поднимают эту тему, которая является полным позором для ЕС ".

На вопрос, помогала ли РоSSия или Беларусь перемещать мигрантов на польскую границу, Полянский ответил отрицательно. Он добавил, что не все вопросы нужно решать Совбезом.

РоSSия имеет право вето в Совбезе и может помочь Беларуси избежать попытки наложения санкций ООН .

Напомним, Белоруссия начала фактический шантаж Евросоюза наплывом мигрантов после введения секторальных санкций против Александра Лукашенко в связи с принудительной посадкой самолета и задержанием оппозиционного блогера.

С июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза . Сначала под миграционным "ударом" оказалась Литва – Украина даже отправила ей колючую проволоку для укрепления границ.

Теперь мигранты скопились на границах Латвии и Польши . Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли несколько сотен мигрантов. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают силовики.

Из-за угрозы попадания в страну нелегальных мигрантов из Беларуси Украина собирается удвоить количество пограничников.