Адвокат Саакашвили заявил о постоянном психологическом давлении на политика в тюремной больнице

Защита Саакашвили пригрозила властям Грузии Страсбургским судом.

Адвокат Саакашвили заявил о постоянном психологическом давлении на политика в тюремной больнице
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Один из адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что его подзащитный находится под постоянным психологическим давлением. Условия его содержания в тюремной больнице нельзя назвать нормальными, и, по европейским стандартам, обращение с ним можно расценивать как бесчеловечное.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Положение Михаила Саакашвили там действительно не очень хорошее, есть постоянное чувство опасности, включая чувство физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением, и его условия нельзя оценить как нормальные. Я думаю, что по стандартам Европейского суда, это можно расценивать как бесчеловечное поведение с ним", - сказал Шота Тутберидзе в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

По его словам, в первые два дня пребывания Саакашвили в тюремной больнице он подвергся непрерывным словесным нападкам со стороны заключенных.

Тутберидзе предположил, что после вмешательства госдепартамента США и правозащитной организации Amnesty International, сделавших "жесткие заявления" о правах Саакашвили, это прекратилось.

Между тем, по утверждению адвоката, Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и завешенными окнами, поскольку тюремная администрация специально разместила его в помещении, окна которого выходят в сторону корпуса заключённых.

"Практически он не видит солнечного света", – отметил Тутберидзе.

По его информации, адвокаты Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу "бесчеловечного обращения" с их подзащитным.

Вчера бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку. Политик заявил, что сделает это только после перевода в гражданскую больницу.

Специальная пенитенциарная служба распространила кадры перевозки Саакашвили в тюремную больницу. Украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Саакашвили.

Омбудсман Грузии Нино Ломджария заявила, что распространенные Специальной пенитенциарной службой кадры перевозки Саакашвили в тюремную больницу являются нарушением его чести, достоинства и права на личную жизнь. Она призвала грузинские Минюст и пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей о Саакашвили.

Народный защитник Грузии также напомнила, что служба государственного инспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили в момент перевода в тюремную больницу.

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