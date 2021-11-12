На Донбассе ранен украинский военный

В четверг, 11 ноября, в результате действий роSSийских наемников на Донбассе был ранен украинский боец. Оккупанты 13 раз нарушили мирные договоренности. В частности, враг четырежды обстрелял позиции ВСУ из запрещенного "Минском" вооружения.

Украинские защитники открывали ответный огонь, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Около Марьинки оккупанты открывали плотный огонь по украинским позициям из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе Зайцева оккупанты совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также использовали беспилотный летательный аппарат для сброса снарядов ВОГ-17.

Около Троицкого роSSийские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского враг дважды применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в утренней сводке.

По состоянию на 7:00 пятницы, 12 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.