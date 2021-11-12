В "Укрэксимбанке" объяснили восстановление в должностях работников, напавших на журналистов "Схем"
Банк утверждает, что Тельбизов и Осипов были отстранены на максимально допустимый законодательством срок.
"Укрэксимбанк" объяснил восстановление напавших на журналистов "Схем" начальника внутренней безопасности Олега Осипова и директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.
На сайте банка отмечается, что полномочия этих работников были приостановлены без сохранения зарплаты на максимально допустимый законодательством срок – на время служебного расследования инцидента. Таким образом, поскольку истек срок служебного расследования, Тельбизов и Осипов были восстановлены.
"Уголовное производство по признакам уголовной наказательности деяний, в котором Олег Осипов и Игорь Тельбизов имеют статус обвиняемых, рассматривает Голосеевский районный суд г. Киева. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его статуса обвиняемого в уголовном производстве", – отметили в банке.
В банке добавили, что Владимир Пикалов был уволен с должности директора Департамента информационной политики.
Напомним, действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения") 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений"). Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
Напомним, 4 октября во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером журналист "Схем" спросил его о кредите на покупку Sky Mall. Мецгеру не понравились вопросы, и он приказал охране забрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Позже, комментируя расследование, Мецгер заявил, что со стороны банка не было никаких нарушений, а претензии к личности получателя кредита переадресовал в СБУ.
После нападения на журналистов полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса – препятствование законной профессиональной деятельности СМИ. Пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной.