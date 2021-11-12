Шмыгаль уверяет, что Украине хватит угля на отопительный сезон

В среднем за отопительный сезон потребляется около 10 млн тонн угля. Из них 8 млн тонн – это украинская добыча.

Шмыгаль уверяет, что Украине хватит угля на отопительный сезон
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что на сегодняшний день в Украине достаточно запасов угля для прохождения отопительного сезона.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу", сообщает Цензор.НЕТ.

Как пояснил глава правительства, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.

"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (уголь - ред.). 8 млн тонн - это наша добыча, а чуть более 2 млн тонн - это то , что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что при необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил о сложной ситуации с отоплением и электроэнергией в Киеве. Вероятность веерных отключений в столице, по его словам, очень высока.

В ноябре в Минэнерго заявили, что запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины опустились ниже 0,5 млн тонн при гарантированной норме 760 тыс. тонн. Через месяц запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Минэкономики не дало квоты роSSийским компаниям на экспорт энергетического угля в Украину. Это коснулось поставок угля антрацитовой группы по шахтоуправлению "Обуховское" Рината Ахметова в Ростовской области РоSSии на входящую в ДТЭК Луганскую ТЭС. Также РоSSия остановила транзит через ее территорию энергетического угля из Казахстана в Украину.

"Укрэнерго" возложило на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запрос аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.

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