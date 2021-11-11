Франция решила не закрывать границы для украинцев

Таким образом, Франция стала одиннадцатой страной ЕС, которая сохранила возможности для путешествий украинцев.

Франция решила не закрывать границы для украинцев
Фото: #twitter#.com

Франция решила оставить открытыми границы для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы у украинцев была максимальная свобода путешествий", - сообщил Кулеба.

Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації.#ВакцинуйсяТаМандруй

МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей ??

Усі умови в’їзду до Франції?https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Таким образом, Франция стала одиннадцатой страной ЕС, которая сохранила возможности для путешествий украинцев.

Вчера стало известно, что, несмотря на исключение Украины из "зеленого" списка, открытыми для украинцев остаются Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Нидерланды, Австрия, Бельгия и Дания.

Сегодня к ним присоединились Ирландия и Швеция.

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