Франция решила не закрывать границы для украинцев

Таким образом, Франция стала одиннадцатой страной ЕС, которая сохранила возможности для путешествий украинцев.
Фото: #twitter#.com
Франция решила оставить открытыми границы для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы у украинцев была максимальная свобода путешествий", - сообщил Кулеба.
Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації.#ВакцинуйсяТаМандруй
МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей ??