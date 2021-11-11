Франция решила не закрывать границы для украинцев

Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації. #ВакцинуйсяТаМандруй МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей ?? Усі умови в’їзду до Франції? https://t.co/8RkEzCg6Yk

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. МИД продолжает работать с партнерами в ЕС , чтобы у украинцев была максимальная свобода путешествий", - сообщил Кулеба.