Кличко: вероятность веерных отключений в Киеве очень высока

На сегодняшний день сразу 12 киевским предприятиям, которые производят тепло и электроэнергию, не хватает угля и газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о сложной ситуации с отоплением и электроэнергией в Киеве . Об этом он рассказал каналу "Украина 24".

По словам столичного головы, на сегодняшний день сразу 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию, имеют проблему с нехваткой угля и газа.

"Специалисты говорят, что морозы до -15° продержатся несколько недель... вероятность веерных отключений очень высока", - сказал Кличко.

В то же время глава столицы заверил, что повышения тарифов на отопление не будет.

"В Киеве не будет повышения тарифов. Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян", - подчеркнул он.

В начале ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине во время отопительного сезона не будет отключений ни газа, ни электроэнергии.

Напомним, что на складах ТЭС и ТЭЦ Украины сейчас только 540 тысяч тонн угля. Это в несколько раз меньше, чем предусмотрено графиком Министерства энергетики. Ведомство обновило его в августе, исходя из критического сценария, включающего запуск "Северного потока – 2" и холодную зиму.

Однако министерство уверяет, что, несмотря на отставание от графика накопления угля на складах ТЭС, объединенная энергетическая система Украины работает стабильно.