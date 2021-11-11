Саакашвили пообещал прекратить голодовку, но назвал условия

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку. Однако политик сделает это только после перевода в гражданскую больницу.

Об этом Саакашвили сообщил в письме сторонникам, с которым журналистов ознакомил его адвокат Ника Гварамия.

"Я принял решение принять во внимание резолюцию Страсбургского суда и прекратить голодовку", – передал Гварамия слова Саакашвили.

Политик подчеркнул, что он не собирается выходить из голодовки ни в Глданской тюремной больнице, ни в Гори, и соответствующее решение должен принять консилиум врачей.

"Мое голодание уже становится орудием борьбы между Россией и нынешней властью, не против меня, а против моей страны. Я решил прислушаться к призыву и прекратить голодовку", - цитирует Саакашвили грузинский телеканал Rustavi 2.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что распространенные Специальной пенитенциарной службой кадры перевезения Саакашвили в тюремную больницу является нарушением его чести, достоинства и права на личную жизнь. Она призывает Минюст и пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей с Саакашвили.

Народный защитник Грузии также напомнила, что служба государственного инспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили в момент перевода в тюремную больницу.