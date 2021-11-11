Избирком зарегистрировал Терехова городским головой Харькова

Суд отклонил жалобы ОПОРЫ о незаконности объявления Терехова избранным мэром.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на заседании вечером 11 ноября приняла решение о регистрации городским головой Игоря Терехова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Комиссия постановляет: зарегистрировать Харьковским городским головой... Терехова Игоря Александровича, выдвинутого местной городской организацией политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", - говорится в постановлении, принятом единогласно.

Перед голосованием глава избиркома Елена Матвиенко сообщила, что Терехов подал необходимые для регистрации документы (в частности, заявление о регистрации городским головой, заявление о прекращении действия представительского мандата, а также решение о прекращении полномочий секретаря Харьковского горсовета).

Комиссия также единогласно прекратила полномочия Терехова как депутата городского совета и приняла решение о регистрации новым депутатом от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" Алексея Топчия.

Ранее 11 ноября депутаты Харьковского горсовета большинством голосов поддержали досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова.

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены из-за смерти Геннадия Кернеса, избранного мэром на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина, проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Всеукраинская гражданская сеть ОПОРА обжаловала объявление Терехова избранным мэром Харькова. 10 ноября апелляционный суд отказал представителям ОПОРЫ в удовлетворении апелляционных жалоб на решение судов первой инстанции относительно разногласий в протоколах территории Основянского и Холодногорского района. 11 ноября представителям ОПОРЫ отказано в удовлетворении третьей апелляционной жалобы, где обжаловались действия Новобаварской районной в городе Харькове ТИК.