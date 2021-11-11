Петиция Стерненко о запрете на въезд для граждан РоSSии собрала более 25 тыс. голосов

Петиция на сайте Офиса президента Украины об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора РоSSийской Федерации набрала необходимое для рассмотрения главой государства количество голосов.

По состоянию на 18.50 11 ноября ее поддержали 25 250 украинцев. До завершения сбора голосов остается еще 83 дня.

Петиция №22/125566-эп была зарегистрирована 2 ноября, ее автор - одесский активист Сергей Стерненко.

"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - указал он в тексте петиции.

Как отметил автор петиции в Facebook, тема петиции "особенно актуальна ввиду нынешнего обострения на фронте и стягивания роSSийских войск к границам". Стерненко считает, что если Зеленский откажет в удовлетворении требований петиции, то он "отстаивает интересы граждан РФ ".

Напомним, ранее необходимое количество подписей набрала петиция с требованием полного запрета концертов артистов из РоSSии до возвращения Крыма в состав Украины и возобновления контроля Украиной над своими восточными границами. Ее автором является продюсер Игорь Кондратюк.