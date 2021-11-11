РоSSийские наемники усилили обстрелы на Донбассе

Боевых потерь в рядах Объединенных сил нет.

РоSSийские наемники усилили обстрелы на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток в районе операции Объединенных сил со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Трижды враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм оккупанты открывали плотный огонь по украинским позициям у Марьинки.

В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе Зайцевого оккупанты совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, а также использовали беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого роSSийские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкиного обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 ноября, оккупационные войска пять раз открывали огонь на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

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