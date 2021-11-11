РоSSийские наемники усилили обстрелы на Донбассе
Боевых потерь в рядах Объединенных сил нет.
С начала суток в районе операции Объединенных сил со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Трижды враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.
Из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм оккупанты открывали плотный огонь по украинским позициям у Марьинки.
В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В районе Зайцевого оккупанты совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, а также использовали беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.
У Троицкого роSSийские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Широкиного обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В сторону Крымского враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним, за прошедшие сутки, 10 ноября, оккупационные войска пять раз открывали огонь на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.