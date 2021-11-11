В Беларуси суд вынес приговор задержанной чемпионке мира по фристайлу Романовской

Ее обвинили в "нарушении установленного порядка проведения собраний, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, другого массового мероприятия".

В Беларуси суд вынес приговор задержанной чемпионке мира по фристайлу Романовской
Александра Романовская
Фото: TUT.by

Суд вынес приговор чемпионке мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александре Романовской, сообщают в телеграмм-канале организации "Фонд спортивной солидарности".

Романовская получила штраф в 90 базовых величин, то есть 2610 белорусских рублей. Ее обвинили по статье 24.23, п.1 ("Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, другого массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий").

Ранее сообщалось, что Романовская была задержана после тренировки вчера, 10 ноября. Спортсменку доставили в Партизанское РУВД г. Минска.

После начала протестов в Беларуси в 2020 году Романовская активно выражала свою гражданскую позицию. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы, вступила в Свободную ассоциацию спортсменов Беларуси.

Участвовала в записи видеообращений к спортивным деятелям против давления на спортсменов за их гражданскую позицию. 6 октября 2020 года на встрече фристайлистов главного тренера белорусской национальной сборной Николая Козека проинформировали о том, что Романовская "уволена за прогулы".

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