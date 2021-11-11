Европарламент лишил эксмера Риги Ушакова депутатской неприкосновенности

Решение было принято из-за возбужденного против него в Латвии уголовного дела.

11 ноября депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение бывшего мэра Риги Нила Ушакова депутатского иммунитета.

Решение принято в связи с уголовным процессом, который в отношении Ушакова планирует возбудить Генеральная прокуратура Латвии, сообщает Delfi.

После отмены неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему государством, и ни одно другое учреждение не может их отобрать.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова, занимавшем тогда должность главы Рижской думы, изъяло замаскированную под книгу видеокамеру. Дело было передано в Генпрокуратуру.

Согласно материалам уголовного дела, Ушаков хранил в своем кабинете "устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации".

Ушаков сообщил депутатам ЕП, что все уголовное дело построено на факте изъятия "модифицированного для спецопераций" устройства. По его словам, подразумевается самодельный бумажный альбом с вклеенными в него видеокамерой и диктофоном.

"Это устройство для "особо секретной операции" также было оборудовано внешним шнуром питания, как у ноутбука. Характеристики устройства выглядели значительно скромнее, чем у любой детской радионяни, которую можно купить в местном магазине электроники за 50 евро", - пояснил он.

В письме Ушаков также отметил, что альбом был найден вместе с другими подарками на полке его рабочего кабинета, не был подключен к сети, не имел карты памяти и на нем не были обнаружены его отпечатки пальцев или ДНК.

"В Латвии это уголовное преступление, хотя я сам этот "альбом" не видел, тем более не пользовался им и до сих пор не могу понять, почему в этом расследовании я подозреваемый, а не потерпевший", - подчеркнул в письме Ушаков.

В письме, однако, Ушаков уточняет, что разделяет доверие коллег из Европарламента к латвийской судебной системе и не сомневается, что отмена депутатской неприкосновенности должна ускорить процесс, "продолжающийся с июня 2019 года".

Напомним, в апреле 2019-го Ушакова отправили в отставку с поста мэра Риги. Причиной стал коррупционный скандал с покупкой городских автобусов. Общую сумму подозрительных сделок оценили в 270 миллионов евро.

Ушаков занимал должность мэра Риги с 2009 года. Он возглавляет одну из крупнейших партий, поддерживающую русскоязычных граждан Латвии. В 2017 году Ушакова штрафовали за публичное общение со школьниками на русском языке.