Белорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в Минске

В Белорусском лыжном союзе прокомментировали информацию о задержании Александры Романовской.

Белорусскую чемпионку мира по фристайлу задержали и поместили в изолятор временного содержания в Минске
Олександра Романовська
Фото: TUT.by

Руководство Белорусского лыжного союза выясняет обстоятельства задержания фристайлистки Александры Романовской, сообщает "Спорт-Экспресс".

"В настоящее время руководство Белорусского лыжного союза выясняет обстоятельства происшествия и проверяет информацию, опубликованную в ряде СМИ по поводу задержания Александры Романовской. За более подробными комментариями рекомендуем обращаться в соответствующие компетентные органы Республики Беларусь", - сообщает пресс-служба организации.

Ранее в Telegram-канале оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что спортсменку задержали накануне вечером, когда она возвращалась с тренировки. По данным источника, Романовская находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске.

Ее задержали по статье 24.3. УК Беларуси (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий; предусматривает наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, либо общественные работы, либо административный арест).

Ее доставили в Партизанское РУВД, позже перевезли в ИВС.

Отметим, что во время протестов в Беларуси в 2020 году Романовская открыто выступала против насилия и призвала провести повторные президентские выборы.

25-летняя Романовская является чемпионкой мира-2019 по лыжной акробатике и двукратной победительницей Универсиады-2019 в Казани.

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