Порошенко требует развернуть войска на границе с Беларусью

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко требует немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, являющегося частью гибридной агрессии, спланированной в Москве. Об этом он сказал на брифинге.

«Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении соглашения о реадмиссии, то есть о возвращении мигрантов между Беларусью и ЕС . Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла», – напомнил Порошенко.

Он считает это частью плана Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО.

«Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это достаточно аргументацию для того, чтобы мы активизировали, и если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польской-Литовской бригады», – говорит Порошенко.

По его мнению, украинские власти должны срочно задействовать механизмы операционного сотрудничества с "FRONTEX" – Европейским Агентством по приграничной и береговой охране. Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 км украино-белорусской границы.

«Нужно поднять вопрос перед руководством Европейской комиссии и Европейского совета по созданию специальной миссии для обеспечения безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM. "Это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей. И присутствие наблюдателей, которое позволит миру знать из независимых источников информацию о случае обострения этой ситуации. Поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия РоSSии против Украины», – констатирует Порошенко.

Также он считает, что нужно усилить секторальные санкции.

«Усилий Министерства внутренних дел, включая Национальную полицию, Национальную гвардию чрезвычайно недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы», – подчеркнул Порошенко.

"Мы твердо убеждены, что президент Украины должен пригласить к себе лидеров фракций, руководство правительства для того, чтобы выработать общую стратегию, потому что угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил для защиты нашего суверенитета", - убежден лидер партии.