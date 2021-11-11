Двух нападающих на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" возобновили на должностях

Тельбизов и Осипов обвиняемые в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

Двух нападающих на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" возобновили на должностях
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, которые по приказу главы правления этого финучреждения Евгения Мецгера 4 октября применили силу против журналистов программы "Схемы" в его рабочем кабинете, восстановили на должностях.

Эту информацию "Схемам" сообщили несколько независимых источников в АО "Укрэксимбанк". В финучреждении официально подтвердили факт возобновления двух сотрудников, передает "Радио Свобода".

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке. Редакция также письменно обратилась в пресс-службу "Укрэксимбанка" с дополнительными вопросами, в частности, с просьбой предоставить информацию о результатах внутреннего расследования.

Ранее Игоря Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения2" "Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений"). Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

Ранее Наблюдательный совет уволил с должности председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.

2 ноября пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Адвокат журналистов Анатолий Попов заявил, что прокуратура передала материалы в суд, не приобщив к ним ключевые доказательства против обвиняемых – оригиналы аудиозаписи события и возобновленного журналистами видео нападения.

Напомним, 4 октября во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером журналист "Схем" спросил его об кредите. Мецгеру не понравились вопросы и он приказал охране забрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Позже, комментируя расследование, Мецгер заявил, что со стороны банка не было никаких нарушений, а претензии к лицу получателя кредита переадресовал в СБУ.

После нападения на журналистов полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса – препятствование законной профессиональной деятельности СМИ. Пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной.

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