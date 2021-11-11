Умер последний белый президент ЮАР, нобелевский лауреат де Клерк

Он освободил Манделу и ликвидировал систему апартеида.

Умер последний белый президент ЮАР, нобелевский лауреат де Клерк
Фото: fwdeklerk.org

В Кейптауне умер последний белый президент Южно-Африканской Республики Фредерик Виллем де Клерк. Ему было 85 лет.

О смерти экс-президента сообщило агентство Reuters со ссылкой на фонд де Клерка.

Причиной смерти стала диагностированная в марте мезотелиома – редкая форма рака тканей, выстилающих внутреннюю поверхность легких.

Де Клерк известен как президент, покончивший с режимом апартеида в ЮАР и освободивший Нельсона Манделу.

Фото: fwdeklerk.org

В 1990 году именно де Клерк снял запрет на деятельность оппозиционного движения "Африканский национальный конгресс", что позволило его лидеру Манделе выйти на свободу, а затем упразднил дискриминационные законы о расовой сегрегации.

"Я верил и до сих пор верю, что то, что я сделал, было правильным. Со всеми имеющимися у нас проблемами страна сейчас намного лучше, чем была тогда", - говорил потом де Клерк.

В 1993 году де Клерк вместе с Манделой получил Нобелевскую премию мира за политическую смелость, позволившую прекратить расовый конфликт в ЮАР.

Спустя полгода Мандела выиграл выборы президента Южно-Африканской Республики, став первым темнокожим лидером этого государства.

Нельсон Мандела умер в декабре 2013 года.

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