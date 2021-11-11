В Китае приняли "историческую резолюцию", приравнивающую Си Цзиньпина к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину

Первый такой документ был принят в 1945 году, второй - в 1981-м.

Пленум центрального комитета Компартии Китая в четверг, 11 ноября, принял так называемую "историческую резолюцию" к столетию партии.

За все время существования коммунистического Китая только два политика публиковали подобные документы - Мао Цзэдун в 1945 году и Дэн Сяопин в 1981-м. Нынешний китайский лидер Си Цзиньпин стал третьим, пишет BBC.

Фото: russian.news.cn

Четырехдневный пленум собрал более 370 членов центрального комитета КПК – то есть все высшее руководство страны. Это была последняя большая встреча лидеров партии перед всекитайским съездом в 2022 году, на котором, как ожидается, Си объявит о третьем президентском сроке.

В 2018 году в Китае сняли ограничение на количество президентских сроков, что позволяет Си оставаться пожизненным лидером КНР.

Резолюции Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина использовались как способ порвать с прошлым. Первая резолюция была принята в 1945 году и позволила Мао укрепить свою власть, когда он провозгласил создание КНР в 1949 году.

Дэн Сяопин в свою очередь в своей "исторической резолюции" раскритиковал ошибки Мао во время Культурной революции 1966-1976 годов, приведшей к миллионам смертей. Он также заложил основы экономических реформ в Китае.

Резолюция Си зато подчеркивает его преемственность и может свидетельствовать о возвращении Китая к культу личности.

Фото: russian.news.cn

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