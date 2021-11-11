Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что тема роSSийских частных военных компаний в Мали "высосана из пальца".

Об этом Лавров сказал по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, передает роSSийское агентство ТАСС:

"Если кто-то считает, что раскрутка этой высосанной из пальца темы вредит имиджу РоSSии, я так не считаю. Я считаю, что раскрутка этой темы вредит, даже не вредит, а подтверждает имидж и репутацию тех, кто этим занимается", - заявил глава МИД РФ .

Он подчеркнул, что роSSийские власти к такой деятельности не имеют отношения. Кроме того, если ЧВК действует по приглашению официальных властей страны, то в этом нет ничего противозаконного.

Во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября Сергей Лавров подтвердил, что власти Мали обратилась к "вагнеровцам".

В то же время временный премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга объяснил, что страна идет на сотрудничество с ПВК из-за сокращения Францией военного присутствия в этой африканской стране.

На следующий день ВВС написала, что ЧВК Вагнера начала набор для «миссии» в Мали, однако боевиков с ОРДЛО и крымчан туда не берут.

Перед тем лондонская газета Times сообщила, что контингент численностью в 1 тыс. роSSийских наемников отправится в Мали в рамках договора между "ЧВК Вагнера" и военными, захватившими власть в африканской республике. Миссия роSSийского контингента будет состоять в подготовке войск и защите чиновников режима в стране, которая пережила два переворота за последний год.

После этого Франция, Германия и Эстония, чьи миротворцы также находятся в этой стране, заявили, что выведут свои войска из Мали, если там будет русская ЧВК Вагнера.

В ЕС говорят и о расторжении отношений с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.

Бывшая французская колония Мали – одно из самых больших и беднейших государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть территории занимает пустыня Сахара. Население исповедует ислам.

В мае этого года малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндао, премьера Моктар Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной послужил отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, активных участников прошлогоднего военного переворота.

В июле на переходного президента Мали полковника Ассими Гойту, пришедшего к власти после майского военного переворота, покушались.