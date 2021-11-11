В Киеве представят украинско-немецкую "Волынскую историю"

Театр Граждан (Киев) и Agency for Safe Space (Гамбург) при поддержке Goethe-Institut в Украине создали общий театральный и кинопроект, призванный осветить события, произошедшие на Волыни в 1943-44 годах.

Театральная инсталляция "Волынская История" будет представлена в Киеве , а также на международной онлайн-платформе Theatre 4 National Affairs.

"У событий, которые произошли на Волыни в 1943-44 годах, есть два названия: для Украины это - "Волынская трагедия", а для Польши - "Волынская резня". По этим запросам в Гугле можно найти две противоположные версии истории. До сих пор это белое пятно ХХ века остается неисследованным, и, время от времени, о нем конструируют новую удобную "правду", - отмечают инициаторы проекта.

По их мнению, "Волынская История" - это проект о поисках своих корней, личные и коллективные травмы, сложную идентичность и (не) возможность прощения.

Команда проекта "Волынская История" попыталась разобраться, как политическая риторика через столетие продолжает оправдывать насилие, подробно исследовав украинские, польские, немецкие и советские документы разных лет, чтобы выявить особенности языка и аргументы, которыми оправдываются войны, репрессии и другие насильственные акты.

Режиссер проекта Георг Жено выступил с собственным расследованием. Его на западную Украину привела семейная история: дедушка, всю жизнь скрывавший свое прошлое, оказался родом из Волыни.

"Дедушкина "сгенерированная" биография странным образом связана со сгенерированной историей, произошедшей здесь почти 80 лет назад. Немец в поиске и в заочном диалоге со своим дедушкой попадает на таинственную Волынь одновременно и как гоголевский Ревизор, и как линчевский агент Купер. Он ведет детективное расследование: встречает в необычных обстоятельствах людей и разговаривает с теми, кто причастен к созданию «ремиксов истории»”, - говорится в анонсе проекта.

Премьера театральной инсталляции "Волынская История" состоится 3 декабря 2021 в 20:00 в перформативном пространстве PostPlayLab (Киев, ул. Константиновская, 73-Б). Премьера театрального фильма проекта запланирована на 11 декабря на международной онлайн-платформе Theatre 4 National Affairs.