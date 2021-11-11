В Киеве представят украинско-немецкую "Волынскую историю"

Премьера театральной инсталляции и фильма запланирована на декабрь.

В Киеве представят украинско-немецкую "Волынскую историю"
Фото: perfosvita.org.ua

Театр Граждан (Киев) и Agency for Safe Space (Гамбург) при поддержке Goethe-Institut в Украине создали общий театральный и кинопроект, призванный осветить события, произошедшие на Волыни в 1943-44 годах.

Театральная инсталляция "Волынская История" будет представлена в Киеве, а также на международной онлайн-платформе Theatre 4 National Affairs.

"У событий, которые произошли на Волыни в 1943-44 годах, есть два названия: для Украины это - "Волынская трагедия", а для Польши - "Волынская резня". По этим запросам в Гугле можно найти две противоположные версии истории. До сих пор это белое пятно ХХ века остается неисследованным, и, время от времени, о нем конструируют новую удобную "правду", - отмечают инициаторы проекта.

По их мнению, "Волынская История" - это проект о поисках своих корней, личные и коллективные травмы, сложную идентичность и (не) возможность прощения.

Команда проекта "Волынская История" попыталась разобраться, как политическая риторика через столетие продолжает оправдывать насилие, подробно исследовав украинские, польские, немецкие и советские документы разных лет, чтобы выявить особенности языка и аргументы, которыми оправдываются войны, репрессии и другие насильственные акты.

Режиссер проекта Георг Жено выступил с собственным расследованием. Его на западную Украину привела семейная история: дедушка, всю жизнь скрывавший свое прошлое, оказался родом из Волыни.

"Дедушкина "сгенерированная" биография странным образом связана со сгенерированной историей, произошедшей здесь почти 80 лет назад. Немец в поиске и в заочном диалоге со своим дедушкой попадает на таинственную Волынь одновременно и как гоголевский Ревизор, и как линчевский агент Купер. Он ведет детективное расследование: встречает в необычных обстоятельствах людей и разговаривает с теми, кто причастен к созданию «ремиксов истории»”, - говорится в анонсе проекта.

Премьера театральной инсталляции "Волынская История" состоится 3 декабря 2021 в 20:00 в перформативном пространстве PostPlayLab (Киев, ул. Константиновская, 73-Б). Премьера театрального фильма проекта запланирована на 11 декабря на международной онлайн-платформе Theatre 4 National Affairs.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
Блок рекламы


Похожие новости
Костел святого Николая в Киеве передадут католической общинеКостел святого Николая в Киеве передадут католической общине
В Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантамиВ Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантами
Ситуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться, – КличкоСитуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться, – Кличко
В Киеве простились с Ефимом Звягильским. Приехал АхметовВ Киеве простились с Ефимом Звягильским. Приехал Ахметов
В Киеве задержали главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция" КуликовскогоВ Киеве задержали главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция" Куликовского
В Киеве провели акцию "Три года без Кати Гандзюк"В Киеве провели акцию "Три года без Кати Гандзюк"
Кличко: "красная" зона в Киеве может продолжаться примерно месяцКличко: "красная" зона в Киеве может продолжаться примерно месяц
В Киеве активисты принесли под посольство РоSSии "тела" погибших от политики изоляции на ДонбассеВ Киеве активисты принесли под посольство РоSSии "тела" погибших от политики изоляции на Донбассе
Порядок внесения местных инициатив в Киеве хотят изменитьПорядок внесения местных инициатив в Киеве хотят изменить
В Киеве мужчина с пистолетом устроил погром в приемной депутата горсоветаВ Киеве мужчина с пистолетом устроил погром в приемной депутата горсовета
Последние новости
Подгружаем последние новости