"Батькивщина" будет блокировать принятие бюджета, не содержащего ковидного фонда, - Тимошенко

По словам нардепа, врачи просят изменить принцип финансирования медицинской отрасли.

"Батькивщина" будет блокировать принятие бюджета, не содержащего ковидного фонда, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Народная депутат Юлия Тимошенко совместно с Львовской областной командой «Батькивщины» и народным депутатом Михаилом Цымбалюком передала Львовской областной инфекционной больнице медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы в такой трудный момент работаете и спасаете людей. Я благодарна, что вы - в Украине, хотя наша страна не очень конкурентна с точки зрения зарплат медикам. Но то, что вы здесь, для Украины великое счастье», – обратилась Юлия Тимошенко к работникам больницы.

Она отметила, что медицинские работники заведения во время встречи жаловались на нехватку необходимых противовирусных препаратов и свободных коек в больнице, отсутствие стационарных мощностей для производства кислорода. Также они просили изменить принцип финансирования медицинской отрасли - чтобы оплата осуществлялась за счет субвенций из государственного бюджета, а не за каждый пролеченный случай.

«Я хочу, чтобы медиков услышали. Мы будем говорить обо всех этих проблемах на телевидении, в парламенте, с правительством для того, чтобы они понимали, что их победные отчеты о том, что медицина профинансирована, - неправда. Госбюджет-2022 еще окончательно не принят, и есть надежда, что можно будет в нем предусмотреть достойное финансирование медицины. Наша команда будет блокировать принятие бюджета, который не содержит ковидного фонда», – отметила лидер «Батькивщины».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине завершилось формирование Этического совета, который будет проверять на доброчестность членов ВСПВ Украине завершилось формирование Этического совета, который будет проверять на доброчестность членов ВСП
Ляшко: "Волынская область будет отнесена к "красной" зоне"
Корниенко заявил, что никаких бесплатных тестов на ковид для депутатов не будет
Потураев: "Лишение мандата Разумкова будет политической ошибкой"Потураев: "Лишение мандата Разумкова будет политической ошибкой"
Президент Грузии: Саакашвили не будет помилованПрезидент Грузии: Саакашвили не будет помилован
СБУ подозревает в хищении благотворительных взносов со счетов фонда батальона «Донбасс» супругу Семенченко
Кремль: новая военная доктрина будет принята на заседании Высшего госсовета Союзного государстваКремль: новая военная доктрина будет принята на заседании Высшего госсовета Союзного государства
Арахамия: «Свириденко будет профессиональным первым вице и главой Минэкономики с первого дня»Арахамия: «Свириденко будет профессиональным первым вице и главой Минэкономики с первого дня»
Проект госбюджета на 2022 год предполагает увеличение расходов на спорт на 39%Проект госбюджета на 2022 год предполагает увеличение расходов на спорт на 39%
Рада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать СтефанчукРада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать Стефанчук
Последние новости
Подгружаем последние новости