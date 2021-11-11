Мэру Гостомеля сообщили подозрение в коррупции

Дело касается получения денег от застройщика.

Мэру Гостомеля сообщили подозрение в коррупции
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило подозрение Гостомельскому поселковому голове Юрию Прилипко.

На сайте Киевской областной прокуратуры сказано, что ему инкриминируют организацию получения взятки должностным лицом Минобороны в сумме 20 тыс. долларов.

"Гостомельский поселковый голова в Киевской области организовал схему получения начальником Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины неправомерной выгоды за подписание с субъектом хозяйствования договоров о строительстве. Речь идет о жилищном строительстве на земельных участках, расположенных в пгт. Гостомель Киевской области, которые находятся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка. Сумма неправомерной выгоды составляла 20 тысяч долларов США", - считает следствие.

Начальник строительного управления Минобороны, о котором идет речь, был задержан в сентябре 2021 года, а в ходе следствия ГБР вышло на поселкового голову. Его считают организатором преступления, и потому 11 ноября вручили сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция ч.3 ст.27 ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что Прилипко занимает должность Гостомельского поселкового головы с 2015 года.

Проблемы с законом у него были и раньше. Так, в 2018 году Прилипко вручили подозрение в растрате 700 тыс. гривен на ремонте дорог (дело до сих пор слушается в Ирпенском суде).

Несмотря на это, община поселка в 2020 году переизбрала Прилипко на новый пятилетний срок, его поддержали.

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