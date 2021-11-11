Мэру Гостомеля сообщили подозрение в коррупции
Дело касается получения денег от застройщика.
Государственное бюро расследований сообщило подозрение Гостомельскому поселковому голове Юрию Прилипко.
На сайте Киевской областной прокуратуры сказано, что ему инкриминируют организацию получения взятки должностным лицом Минобороны в сумме 20 тыс. долларов.
"Гостомельский поселковый голова в Киевской области организовал схему получения начальником Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины неправомерной выгоды за подписание с субъектом хозяйствования договоров о строительстве. Речь идет о жилищном строительстве на земельных участках, расположенных в пгт. Гостомель Киевской области, которые находятся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка. Сумма неправомерной выгоды составляла 20 тысяч долларов США", - считает следствие.
Начальник строительного управления Минобороны, о котором идет речь, был задержан в сентябре 2021 года, а в ходе следствия ГБР вышло на поселкового голову. Его считают организатором преступления, и потому 11 ноября вручили сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкция ч.3 ст.27 ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Напомним, что Прилипко занимает должность Гостомельского поселкового головы с 2015 года.
Проблемы с законом у него были и раньше. Так, в 2018 году Прилипко вручили подозрение в растрате 700 тыс. гривен на ремонте дорог (дело до сих пор слушается в Ирпенском суде).
Несмотря на это, община поселка в 2020 году переизбрала Прилипко на новый пятилетний срок, его поддержали.