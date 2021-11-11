Костел святого Николая в Киеве передадут католической общине

Костел святого Николая в Киеве в июне 2022 года передадут римско-католической общине. Это следует из договоренностей между религиозной общиной и Министерством культуры Украины.

Сообщение об этом обнародовано на странице прихода костела святого Николая в фейсбуке.

"Определена дата передачи костела в пользование приходу святого Николая на 1 июня 2022 года", - говорится в нем.

Стороны договорились, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное использование религиозной общины помещения костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 1 июня 2022 года.

Также МКИП обязался содействовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и перемещению Национального дома органной и камерной музыки.

Религиозное общество обязуется соблюдать требования Закона Украины "Об охране культурного наследия" как пользователь памятника культурного наследия национального значения после передачи ему помещения костела в установленном законодательством порядке.

"То есть 1 июня следующего года должна стать определяющей датой в истории многострадального, легендарного костела св. Николая – днем, когда в конце концов благодаря усилиям многих верующих будет восстановлена историческая справедливость и христианская святыня вернется в лоно Церкви", - говорится в сообщении.

Ранее LB.ua со ссылкой на источники сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела святого Николая Римско-католической общине. Распоряжение было подписано 7 сентября.

Костел святого Николая – римско-католический костел в Киеве , один из двух, построенных в городе до 1917 года. Расположен в центре на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким. С 1980 года здание стали использовать в качестве концертного зала здания органной и камерной музыки.

Сейчас в костеле находится государственная организация "Национальный дом органной и камерной музыки Украины".

3 сентября в органе костела произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и уничтожению инструмента. После пожара члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили за безвозмездный возврат костела святого Николая в Киеве в собственность Римско-католической церкви в Украине.

На восстановление костела, по подсчетам Минкультуры, понадобится 75 млн. гривен.