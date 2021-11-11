Денисова обнародовала видеоподтверждение пыток Саакашвили

Во время перемещения в тюремную больницу в Тбилиси к политику применили физическую силу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала видеоподтверждение пыток Михаила Саакашвили во время его помещения в тюремную больницу в Тбилиси.

На видео видно, как сотрудники Специальной пенитенциарной службы Грузии применяют физическую силу и наносят телесные повреждения гражданину Украины, главе Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдани.

Денисова отметила, что видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Саакашвили, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Неправомерными действиями представителей Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - отметила украинский омбудсмен.

Она призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию отреагировать на факт применения пыток к гражданину Украины Михаилу Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдани.

Денисова обратилась к народному защитнику Грузии Нино Ломджарии с призывом тщательно расследовать обстоятельства нарушения его прав на личную безопасность и защиту от пыток работниками Специальной пенитенциарной службы.

"От грузинских властей требую безотлагательного перевода Михеила Саакашвили в больницу, отвечающую стандартам оказания медицинской помощи с учетом всех рекомендаций консилиума врачей", - резюмировала Людмила Денисова.

Напомним, МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Экс-президент был помещен в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных производств еще по двум делам, которые продолжаются с 2014 года.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

С 6 ноября Саакашвили отказался употреблять лекарства, витамины и поддерживающие препараты. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего политика отвезли в больницу.

Несмотря на это, 10 ноября в Тбилисском городском суде начался процесс над Саакашвили. Пенитенциарная служба Грузии отказалась доставлять политика в суд.

В столице Грузии прошли протесты сторонников экс-президента. Сообщалось о по меньшей мере полусотне задержанных.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что во время перевода в больницу Саакашвили нанесли телесные повреждения. Денисова также заявила, что заключенный политик помещен в больницу, которая не отвечает требованиям консилиума.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили, сам он считает обвинения политически мотивированными.

Саакашвили голодает 42-й день.